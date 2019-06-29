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Kurtalan'da LGS tercih danışmanlık merkezleri kuruldu

1 saat önce

Kurtalan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Liselere Giriş Sistemi (LGS) sınavına giren öğrencilerin tercih yapmalarına yardımcı olmak amacıyla tercih danışmanlık merkezlerinin kurulduğu bildirildi.

Kurtalan'da LGS tercih danışmanlık merkezleri kuruldu, System.String[]
Kurtalan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Liselere Giriş Sistemi (LGS) sınavına giren öğrencilerin tercih yapmalarına yardımcı olmak amacıyla tercih danışmanlık merkezlerinin kurulduğu bildirildi.
Kurtalan İlçe Milli Eğitim Müdürü Faysal Polat yaptığı açıklamada, ilçede iki noktada tercih danışmanlık merkezinin kurulduğunu belirterek, merkezlerde rehber öğretmenlerin öğrencilerin doğru tercih yapabilmeleri için danışmanlık hizmeti vereceklerini bildirdi.
Polat, "İlçemizde iki noktada kurulan ve 5 rehber öğretmenimizin görev alacağı tercih danışmanlık merkezlerine tüm öğrencilerimizi bekliyoruz. En iyi ve en doğru tercihi yapmalarına yardımcı olmak amacıyla rehber öğretmen arkadaşlarımız 1-12 Temmuz tarihleri arasında Cumhuriyet Ortaokulu ve Atatürk Ortaokulunda öğrencilerimizin taleplerini karşılayacaklar." dedi.
Haber Yayın Tarihi : 29.06.2019 04:45 Kaynak: AA
LGS, Kurtalan, Güncel
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