Kurtalan'da mobil kanser tarama aracı hizmete girdi

Kurtalan ilçesinde mobil kanser tarama aracı düzenlenen törenle hizmete başladı.

İl Sağlık Müdürlüğünce hazırlanan, GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı tarafından kabul edilen, "Bugün Gel Projesi" kapsamında alınan mobil kanser tarama aracı hizmet vermeye başladı.

Kurtalan Selahaddin Eyyubi İmam Hatip Ortaokulu konferans salonunda düzenlenen programda konuşan İl Sağlık Müdürü Dr. Erol Emre Ömür, kanserde erken teşhisin hayat kurtardığını söyledi.



İlçe ve köylerde yaşayan vatandaşların kanser taraması için hastanelere müracaat oranının düşük olmasının bu projenin hayata geçmesinde önemli bir faktör olduğunu ifade eden Ömür, " Siirt'in bütün yerleşim yerlerine vatandaşlarımızın ayağına hizmeti götürmek ve kanserden korunmalarını sağlamak amacımız. Kanser günümüzün önemli halk sağlığı sorunu olup, gündemdeki yerini korumakta. Sebebi bilinen ölümler sıralamasında kalp ve damar hastalıklarından sonra ikinci sırada yer alan kanser, ülke ekonomisinde büyük bir kayba neden olmaktadır. Kanser konusunda toplumda farkındalık sağlanması, toplum bilincinin gelişmesi ve kanser taramaları kanserle mücadelede en önemli yöntem. Kanser önlenebilir bir hastalıktır." şeklinde konuştu.

GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanı Sadrettin Karahocagil ise, kanserin dünyada en önemli sağlık sorunu olduğunu dile getirerek, bu proje ile özellikle kırsal alandaki vatandaşlara hizmet verme şansı bulabileceklerini kaydetti.

Karahocagil, bu projede emeği geçen herkese teşekkür etti.



Siirt Valisi Ali Fuat Atik'in eşi Fulya Atik de, farkındalık oluşturmak, risk faktörlerini ortadan kaldıran bir yaşam tarzını teşvik etmek, kapsamlı bir tarama çalışması yürütmek, teşhis ve tanı merkezlerini yaygınlaştırmak, tedavi ve bakım olanaklarını geliştirmek gerektiğini belirtti.

Atik, her aşamada, her süreçte devletin, sivil toplumun, ilgili sektör kuruluşlarının ve bilim insanlarının yapacakları önemli görevler bulunduğuna işaret ederek, "Tedbir, teşhis, tedavi aşamalarının her birinde, toplumsal dayanışma ve işbirliğine ihtiyaç var. Kanserin, erken tanı ile önlenebilen ve tedavi edilebilen bir hastalık olduğu unutulmamalıdır." dedi.

Günümüzde meme kanserinin öldürücü, en sık görülen kanserlerin başında geldiğini aktaran Atik, şunları kaydetti:

"Dünya bilim otoriteleri tarafından ortaya konulan çalışmalara göre, her 8 kadından birinde meme kanseri riski olduğu tespit edilmiştir. Bu gerçekten ciddi bir oran. Kanser olan kadın, 10 dakikalık muayene için utanarak sağlık kuruluşlarına gitmemekte, gidenler de maalesef geç gitmekteler. Öncelikle bu yanlış algıyı eğitim ve bilgilendirme çalışmalarıyla ortadan kaldırmamız gerekiyor. Bu noktada elimizde olan en güçlü silah erken tanı. Bütün bu tespitler, Sağlık Bakanlığı Ulusal Kanser Kontrol Programı'nın önemini ve gerekliliğini göstermektedir."

Konuşmaların ardından projede emeği geçen personele plaket verildi.



Daha sonra protokol üyeleri tarafından mobil kanser tarama aracı kesilen kurdela ile hizmete açıldı.

Programa, Siirt Valisi Ali Fuat Atik, Kurtalan Kaymakamı İhsan Emre Aydın, İl Emniyet Müdürü Saruhan Kızılay, Siirt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Murat Erman, kurum temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.