Son Dakika Haberleri: Kurtalan'da Öğrencilerden Müzik Dinletisi

Kurtalan'da Öğrencilerden Müzik Dinletisi

2 saat önce

Siirt'in Kurtalan ilçesindeki Kurtalan Fatih Ortaokulu öğrencileri müzik dinletisi sundu.

Kurtalan'da Öğrencilerden Müzik Dinletisi, System.String[]
Siirt'in Kurtalan ilçesindeki Kurtalan Fatih Ortaokulu öğrencileri müzik dinletisi sundu.

Kurtalan Fatih Ortaokulu öğrencileri tarafından Selahaddin Eyyubi İmam Hatip Ortaokulu Konferans salonunda düzenlenen etkinlikte seslendirilen şarkılar büyük beğeni topladı.

Etkinliğe, Kurtalan Cumhuriyet Başsavcısı Gürol Yıldız, İlçe Milli Eğitim Müdürü Faysal Polat, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.01.2019 11:03 Kaynak: AA

Siirt, Fatih, Kurtalan, Güncel
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