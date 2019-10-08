Son Dakika Haberleri: Kurtalan'da öğrencilere giyim yardımı
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Kurtalan'da öğrencilere giyim yardımı

2 saat önce

AK Parti Siirt İl Genel Meclisi Üyesi Cahit Sevgili, öğrencilere giyim yardımında bulundu.

Kurtalan'da öğrencilere giyim yardımı, System.String[]

AK Parti Siirt İl Genel Meclisi Üyesi Cahit Sevgili, öğrencilere giyim yardımında bulundu.

İl Genel Meclisi Üyesi Sevgili, Kurtalan ilçesine bağlı Tosunbağı köyünde okuyan 30 öğrenciye giyim yardımı yaptı.

Öğrencilere giyim yardımı paketlerini dağıtan Sevgili, maddi durumu kötü olan öğrencilerin okul yönetimince tespit edildiğini belirtti.

Sevgili, "İhtiyaç sahibi öğrencilere yardım etmek istedim. Okul yönetiminin de yardımıyla ihtiyaç sahibi 30 öğrenciyi tespit edildi. Giyim yardımlarını bu öğrencilerimize teslim ettik. İhtiyaç sahiplerinin hiçbir zaman unutulmaması için bir örnek olabildiysek ne mutlu bize. Her zaman ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın yanında olmaya devam edeceğim." dedi.

AK Parti, Kurtalan, Siirt, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.10.2019 01:50 Kaynak: AA
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