Kurtalan'da öğrencilere polislik mesleği tanıtıldı - Son Dakika

Kurtalan ilçesinde düzenlenen etkinlikte lise öğrencilerine polislik mesleği tanıtıldı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği personeli, Anadolu Lisesi öğrencilerine yönelik etkinlik düzenledi.

Polisler sirenler eşliğinde okulun bahçesinde öğrencilerle buluştu.

Öğrenciler polis araçlarına binerek polislerden araç ve teçhizatları konusunda bilgi aldı.

Kurtalan İlçe Emniyet Müdür Yardımcısı Evren Taşdemir, polis halk ilişkilerini geliştirmek amacıyla çeşitli etkinlikler düzenlendiğini söyledi.

Bu kapsamda Toplum Destekli Polislik Büro Amirliğinin okullarda çalışmalar yürüttüğünü aktaran Taşdemir, "Amacımız geleceğimizin teminatı olan çocuklar ve öğrencilerimize polislik mesleğimizi anlatabilmek. Onları bu konuda bilgilendirebilmek. Çocuklarımızdan ve gençlerimizden de olumlu bir karşılık alıyoruz. Bu etkinliklerimiz yıl boyu devam edecek." dedi.

Öğrenciler de etkinlik için teşekkür etti.