Son Dakika Haberleri: Kurtalan'da otomobil şarampole devrildi: 1 ölü, 4 yaralı
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Kurtalan'da otomobil şarampole devrildi: 1 ölü, 4 yaralı

30 dakika önce

SİİRT'in Kurtalan ilçesinde, kontrolden çıkan otomobil şarampole devrildi.

Kurtalan'da otomobil şarampole devrildi: 1 ölü, 4 yaralı, System.String[]
SİİRT'in Kurtalan ilçesinde, kontrolden çıkan otomobil şarampole devrildi. Kazada Tuba Ergün (38), yaşamını yitirirken, 4 kişi yaralandı.
Kaza, sabah saatlerinde Mağrip Köyü yakınlarında meydana geldi. Mehmet Salih Yüksel'in kullandığı 21 AR 493 plakalı otomobil, kontrolünden çıkarak şarampole devrildi. Kazada otomobildeki 5 kişi yaralandı.
Yaralılar, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık görevlileri tarafından yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Kurtalan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Tuba Ergün, doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamayarak, yaşamını yitirdi. 4 yaralının tedavisi ise sürüyor.


Kurtalan, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.10.2019 01:51 Kaynak: DHA
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