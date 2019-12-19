Kurtalan'da proje hazırlama eğitimi - Son Dakika
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Kurtalan'da proje hazırlama eğitimi

6 saat önce

Kurtalan ilçesinde proje eğitimi alan kursiyerlere sertifika verildi.

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Kurtalan ilçesinde proje eğitimi alan kursiyerlere sertifika verildi.


Dicle Kalkınma Ajansı ve Kurtalan Kaymakamlığı'nca yürütülen projeye katılan kursiyerlere Kurtalan Öğretmenevi Konferans Salonu'nda düzenlenen törenle sertifika verildi.


Kaymakamı İhsan Emre Aydın, proje hazırlayabilecek fiziksel ve düşünsel yeterliliğe sahip ancak teknik anlamda yetersiz personellere eğitim verildiğini söyledi.


Sertifika dağıtım törenine DİKA Genel Sekreteri Yılmaz Altındağ, İlçe Emniyet Müdür Vekili Özkan Sarı, İlçe Milli Eğitim Müdürü Faysel Polat, İlçe Tarım Müdürü Mahfuz Demir, İlçe Özel İdare Müdürü Hüseyin Sevgili de katıldı.

Dicle Kalkınma Ajansı, Kurtalan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.12.2019 02:48 Kaynak: AA
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