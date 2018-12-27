Kurtalan'da Rehber Öğretmenlerle Toplantı

Kurtalan
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
, okullarda görev yapan rehber öğretmenlerle toplantı yaptı.
Kurtalan İlçe Milli Eğitim Müdürü Faysal Polat, ilçedeki okulların yönetici ve rehber öğretmenleriyle Öğretmenevi konferans salonunda düzenlenen toplantıda bir araya geldi.
Polat, rehber öğretmenlerin öğrencileri yakından takip ederek sorunlarının çözümü noktasında daha özverili çalışmaları gerektiğini söyledi.
Okullarda şiddeti önleme çalışmalarının hassasiyet ile yapılması gerektiğini ifade eden Polat, şunları kaydetti:
"Bireyin kendini anlaması, problemleri çözmesi, gerçekçi kararlar alması, çağdaş dünyanın ihtiyacı olan, mutlu, üretken insanlar olabilmesi, çevresine dengeli, sağlıklı bir şekilde uyum sağlaması amacıyla rehberlik faaliyetlerinin çocuğun şekillenmesinde büyük etkisi vardır. Başarılı öğrencileri, bir bireyi eğitim aşamasında hiç kimsenin heba etmeye hakkı yok. Herkes üzerine düşen sorumluluğun bilinci ile iyi bir insan yetiştirme çabası içerisinde olmalıdır. Öğrenci sayısına bağlı olarak hepimizin sorumluluğu artmaktadır."