Kurtalan'da Sağanak Sele Neden Oldu

Kurtalan ilçesinde etkili olan sağanak dolayısıyla sel oldu.

Kurtalan ilçesinde etkili olan sağanak dolayısıyla sel oldu.



İki gündür etkili olan yağışın ardından oluşan sel dolayısıyla Yeniköprü köyüne ulaşımı sağlayan yol bir süre kapandı.



Köy sakinlerinden Diyaddin Ersu, sel dolayısıyla evini su bastığını belirterek, köyün içme suyunu temin eden deponun da zarar gördüğünü söyledi.

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