Kurtalan'da Sağanak Sele Neden Oldu
51 dakika önce
Kurtalan ilçesinde etkili olan sağanak dolayısıyla sel oldu.
Kurtalan
ilçesinde etkili olan sağanak dolayısıyla sel oldu.
İki gündür etkili olan yağışın ardından oluşan sel dolayısıyla Yeniköprü köyüne ulaşımı sağlayan yol bir süre kapandı.
Köy sakinlerinden Diyaddin Ersu, sel dolayısıyla evini su bastığını belirterek, köyün içme suyunu temin eden deponun da zarar gördüğünü söyledi.
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Haber Yayın Tarihi : 03.04.2019 03:14 Kaynak: AA
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