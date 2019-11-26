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Kurtalan'da seminer

6 saat önce

Kurtalan ilçesinde "İnternet Bağımlılığı ve Güvenli İnternet Kullanımı" konulu seminer düzenlendi.

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Kurtalan ilçesinde "İnternet Bağımlılığı ve Güvenli İnternet Kullanımı" konulu seminer düzenlendi.

Kurtalan Kaymakamlığı tarafından Selahaddin Eyyubi İmam Hatip Ortaokulu konferans salonunda düzenlenen seminerde, Siirt Üniversitesi Sağlık Meslek Yüksekokulu Öğretim Üyesi Doç. Dr. Simla Adagide, ailelerin, internet üzerinden gelebilecek risklerin farkında olmaları gerektiğini söyledi.

Adagide, şöyle konuştu:

"Günümüzde çocuklar sokakta oyun oynamak yerine bilgisayar, telefon, tablet gibi cihazlarda video izliyor, sosyal paylaşım sitelerinde vakit geçiriyor ve çok fazla dijital oyun oynuyor. İnternet kullanım yaşının her geçen gün düşmesi, mobil telefon kullanımının ve sosyal paylaşım platformlarının giderek yaygınlaşması, bu mecralar üzerinden gelebilecek olumsuzlukları ve riskleri de beraberinde getiriyor."

Programa, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Sancar Aydın, İlçe Emniyet Müdür Vekili Cafer Sadık Alibekiroğlu, İlçe Milli Eğitim Müdürü Faysel Polat, İlçe Milli Eğitim şube müdürleri ve veliler katıldı.

Selahaddin Eyyubi, Kurtalan, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.11.2019 03:00 Kaynak: AA
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