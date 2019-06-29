Son Dakika Haberleri: Kurtalan'da semt sahaları yapılıyor
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Kurtalan'da semt sahaları yapılıyor

1 saat önce

Kurtalan Kaymakamlığı ve GAP Bölge Kalkınma İdaresi iş birliğiyle 2 semt sahası yapılıyor.

Kurtalan'da semt sahaları yapılıyor, System.String[]
Kurtalan Kaymakamlığı ve GAP Bölge Kalkınma İdaresi iş birliğiyle 2 semt sahası yapılıyor.
Kurtalan Kaymakamı İhsan Emre Aydın, spor alanlarında gençlerin ve çocukların sportif faaliyetler içerisinde yer alarak toplumsal hayata daha etkin bir şekilde katılabilmeleri amacıyla yapımına başlanan semt sahalarını gezdi.

Gözpınar beldesi ve Tekel mahallesinde yapımına başlanan semt sahaları hakkında yetkililerden bilgi alan Aydın, ilçede spor alanları oluşturmak için çalışmalarının sürdüğünü belirtti.
Projenin GAP Bölge Kalkınma İdaresi tarafından desteklendiğini belirten Aydın, şöyle konuştu:
"Semt sahasının içerisinde basketbol, voleybol ve futbol sahaları bulunuyor. Semt spor sahaları ile özellikle çocuklarımız ve gençlerimiz zararlı ve kötü alışkanlıklardan uzak kalarak spor yapabilecekleri alanlara kavuşacaklar. Sahaları yakın bir zamanda Kurtalan halkımızın hizmetine sunacağız."
Haber Yayın Tarihi : 29.06.2019 05:03 Kaynak: AA
Aydın, Kurtalan, Güncel
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