Kurtalan'da şiir dinletisi
2 saat önce
Kurtalan Cumhuriyet Ortaokulu öğrencilerinin katılımıyla şiir dinletisi gerçekleştirildi.
Kurtalan
Haber Yayın Tarihi : 28.05.2019 05:00 Kaynak: AA
Cumhuriyet Ortaokulu öğrencilerinin katılımıyla şiir dinletisi gerçekleştirildi.
Kurtalan Anadolu İmam Hatip Lisesi Konferans Salonunda Dördüncü Cemre isimli etkinlikte, öğrenciler önemli şairlerin şiirlerini müzik eşliğinde okudu.
Programa, Kurtalan Kaymakamı İhsan Emre Aydın
, İlçe Milli Eğitim Müdürü Faysel Polat, öğretmenler ve öğrenciler ile vatandaşlar katıldı.
Kaymakam Aydın, emeği geçen okul idaresi ve öğretmenleri tebrik etti.
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