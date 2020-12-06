Kurtalan'da sokaklar boş kaldı - Son Dakika

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle alınan tedbirler kapsamında getirilen sokağa çıkma kısıtlamasına Kurtalan ilçesinde de uyuldu.

Ülke genelinde Cuma günü 21.00'de başlayan ve 7 Aralık Pazartesi 05.00'te sona erecek sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle ilçenin işlek caddelerinden Kaymakamlık, Emniyet ve Beykent caddeleri başta olmak üzere tüm cadde ve sokaklar boş kaldı.

15 Temmuz Demokrasi Parkı ve Ahmede Hani Parkı başta olmak üzere park ve meydanlarda sessizliğe büründü.