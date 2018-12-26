Kurtalan'da Sosyal Medyada Terör Propagandasına 3 Gözaltı
27 dakika önce
SİİRT'in Kurtalan ilçesinde, sosyal medya üzerinden terör örgütü PKK propagandası yaptıkları belirlenen 3 kişi, gözaltına alındı.
SİİRT'in Kurtalan
ilçesinde, sosyal medya üzerinden terör örgütü PKK
propagandası yaptıkları belirlenen 3 kişi, gözaltına alındı.
Kurtalan ilçesinde jandarma ekipleri, sosyal medyada terör örgütü PKK propagandası yapan kişilere yönelik çalışma yaptı. Ekipler, kimliklerini ve adreslerini belirlediği 3 kişiyi düzenlenen operasyonla evlerinde gözaltına aldı. Evlerde yapılan aramalarda kurusıkı tabanca, terör örgütünü simgeleyen bez parçaları ile ses ve gaz fişeği ele geçirildi. - Siirt
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Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 11:17 Kaynak: DHA
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