Son Dakika Haberleri: Kurtalan'da Sosyal Medyada Terör Propagandasına 3 Gözaltı

Kurtalan'da Sosyal Medyada Terör Propagandasına 3 Gözaltı

27 dakika önce

SİİRT'in Kurtalan ilçesinde, sosyal medya üzerinden terör örgütü PKK propagandası yaptıkları belirlenen 3 kişi, gözaltına alındı.

Kurtalan'da Sosyal Medyada Terör Propagandasına 3 Gözaltı, System.String[]
SİİRT'in Kurtalan ilçesinde, sosyal medya üzerinden terör örgütü PKK propagandası yaptıkları belirlenen 3 kişi, gözaltına alındı.

Kurtalan ilçesinde jandarma ekipleri, sosyal medyada terör örgütü PKK propagandası yapan kişilere yönelik çalışma yaptı. Ekipler, kimliklerini ve adreslerini belirlediği 3 kişiyi düzenlenen operasyonla evlerinde gözaltına aldı. Evlerde yapılan aramalarda kurusıkı tabanca, terör örgütünü simgeleyen bez parçaları ile ses ve gaz fişeği ele geçirildi. - Siirt

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 11:17 Kaynak: DHA

Siirt, Kurtalan, Güncel
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