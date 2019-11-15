Kurtalan'da spor güvenlik kurulu toplandı

Kurtalan ilçesinde spor müsabakalarında şiddet ve düzensizliğin önlenmesi amacıyla spor güvenlik kurulu toplantısı yapıldı.

Kurtalan Kaymakamlığı toplantı salonunda gerçekleştirilen toplantıya, Kaymakam İhsan Emre Aydın, İlçe Emniyet Müdür Vekili Cafer Sadık Alibekiroğlu, İlçe Jandarma Komutanı Sancar Aydın, İlçe Milli Eğitim Müdürü Faysel Polat, İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Ethem Güran, İlçe Sağlık Müdürü Mehmet Sürücü, Kurtalan Kültür Spor Kulübü Temsilcisi Zeki Eroğlu ve Kurtalan Spor Kulübü Temsilcisi Fırat Angün katıldı.

Toplantıda gündem maddeleri görüşüldü, ilçede düzenlenecek spor müsabakalarında uygulanacak güvenlik tedbirleri değerlendirildi.

Müsabakaların ilçe ve ülke sporuna yakışır şekilde sonuçlanması için görev alan herkesin sorumluluklarını layıkıyla yerine getirmesinin önemine işaret eden Kaymakam Aydın, ligde mücadele edecek olan takımlara başarı diledi.