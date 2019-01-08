Son Dakika Haberleri: Kurtalan'da Spor Salonundan Hırsızlık

Kurtalan'da Spor Salonundan Hırsızlık

38 dakika önce

Kurtalan ilçesinde spor salonundan malzeme çalındı.

Kurtalan'da Spor Salonundan Hırsızlık, System.String[]
Kurtalan ilçesinde spor salonundan malzeme çalındı.

Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürlüğü'ne ait spor salonuna kapıyı kırarak giren kimliği henüz belirlenemeyen kişiler spor malzemesi aldıktan sonra kaçtı.

Durumun iletilmesi üzerine olay yerinde incelemelerde bulunan Kurtalan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 10:05 Kaynak: AA

Kurtalan, Güncel
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