Kurtalan'da Spor Salonundan Hırsızlık
38 dakika önce
Kurtalan ilçesinde spor salonundan malzeme çalındı.
Kurtalan
ilçesinde spor salonundan malzeme çalındı.
Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürlüğü'ne ait spor salonuna kapıyı kırarak giren kimliği henüz belirlenemeyen kişiler spor malzemesi aldıktan sonra kaçtı.
Durumun iletilmesi üzerine olay yerinde incelemelerde bulunan Kurtalan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.
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Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 10:05 Kaynak: AA
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