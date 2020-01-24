Kurtalan'da sürücülere eğitim verildi - Son Dakika

Kurtalan'da sürücülere eğitim verildi
6 saat önce
Kurtalan ilçesinde İyi Dersler Şoför Amca Projesi kapsamında 115 okul servisi sürücüsüne eğitim verildi.
Haber Yayın Tarihi: 24.01.2020 02:12 Kaynak: AA
Kurtalan ilçesinde İyi Dersler Şoför Amca Projesi kapsamında 115 okul servisi sürücüsüne eğitim verildi.
Taşımalı eğitim sisteminde görevli servis sürücülerinin trafik güvenliği, ilk yardım ve iletişim konularında kapasitelerini geliştirmeyi amaçlayan proje çerçevesinde Kurtalan Öğretmenevi Toplantı Salonunda 115 sürücüye eğitim semineri verildi.
Kurtalan İlçe Jandarma Trafik Şubesi personeli tarafından sürücülere trafik güvenliği, ilk yardım ve iletişim konularında bilgilendirme yapıldı.
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