Kurtalan'da sürücülere eğitim verildi - Son Dakika
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Kurtalan'da sürücülere eğitim verildi

6 saat önce

Kurtalan ilçesinde İyi Dersler Şoför Amca Projesi kapsamında 115 okul servisi sürücüsüne eğitim verildi.

Kurtalan'da sürücülere eğitim verildi, System.String[]

Kurtalan ilçesinde İyi Dersler Şoför Amca Projesi kapsamında 115 okul servisi sürücüsüne eğitim verildi.


Taşımalı eğitim sisteminde görevli servis sürücülerinin trafik güvenliği, ilk yardım ve iletişim konularında kapasitelerini geliştirmeyi amaçlayan proje çerçevesinde Kurtalan Öğretmenevi Toplantı Salonunda 115 sürücüye eğitim semineri verildi.


Kurtalan İlçe Jandarma Trafik Şubesi personeli tarafından sürücülere trafik güvenliği, ilk yardım ve iletişim konularında bilgilendirme yapıldı.

Kurtalan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.01.2020 02:12 Kaynak: AA
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