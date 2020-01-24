Kurtalan'da sürücülere eğitim verildi - Son Dakika

Kurtalan İlçe Jandarma Trafik Şubesi personeli tarafından sürücülere trafik güvenliği, ilk yardım ve iletişim konularında bilgilendirme yapıldı.

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Ziya Selçuk'tan tartışma yaratan çizimlerle ilgili açıklama: Eğer kasıtlı ise bunu onaylamamız söz konusu olamaz