Kurtalan'da taziye evinin açılışı yapıldı - Son Dakika

Siirt'in Kurtalan ilçesinde yapımı tamamlanan taziye evinin açılışı yapıldı.

Eski Kurtalan Kaymakamı İhsan Emre Aydın ve vatandaşların desteğiyle Fırat Mahallesinde yapılan taziye evinin açılışı dolayısıyla program düzenlendi.

Kaymakamı İhsan Emre Aydın'ın isminin verildiği taziye evinin açılışı dolayısıyla düzenlenen programa Kurtalan Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Çağlar Tekin de katıldı.

Okunan duaların ardından taziye evinin açılışı yapıldı.

Tekin, taziye evinin yapımında emeği geçenlere teşekkür ederek, hayırlı olması temennisinde bulundu