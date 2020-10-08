Kurtalan'da tırda sinema keyfi - Son Dakika

Gezen Sinema Tırı Kurtalan'da çocuklar ve yetişkinlerle buluştu.

Kültür ve Turizm Bakanlığı himayelerinde, 3. Uluslararası Siirt Kısa Film Festivali" kapsamında 15 Temmuz Demokrasi Parkı önünde park eden tır açık havada Kovid-19 tedbirleri kapsamında çocuklara ve vatandaşlara sinema izleme keyfi yaşattı.

Çocukların yoğun ilgi gösterdiği etkinlikte Kurtalan Belediyesi katılımcılara çeşitli ikramlarda bulundu.

Gezici Sinema Tırı'nın bulunduğu alanı ziyaret ederek görevlilerden bilgi alan Kurtalan Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili İhsan Emre Aydın, sinema etkinliğinde emeği geçenlere teşekkür etti.