Son Dakika Haberleri: Kurtalan'da ücretsiz üniversiteye hazırlık kursları açılacak
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Kurtalan'da ücretsiz üniversiteye hazırlık kursları açılacak

4 dakika önce

Kurtalan ilçesinde lise mezunlarına yönelik destekleme ve yetiştirme kurslarının açılacağı bildirildi.

Kurtalan'da ücretsiz üniversiteye hazırlık kursları açılacak, System.String[]

Kurtalan ilçesinde lise mezunlarına yönelik destekleme ve yetiştirme kurslarının açılacağı bildirildi.

Kurtalan Halk Eğitim ve Akşam Sanat Okulu Müdürü Adil Taşkıran, Milli Eğitim Bakanlığı Örgün ve Yaygın Eğitimi Destekleme ve Yetiştirme Kursları Yönergesi kapsamında lise mezunlarına yönelik ücretsiz destekleme ve yetiştirme kurslarının açılacağını söyledi.

Kurslara katılacak öğrencilerin, üniversite sınavlarına daha iyi bir şekilde hazırlanma şansını elde edeceğini dile getiren Taşkıran, şöyle konuştu:


"Sınavlara hazırlandıkları alanda kurs başvurusu yapacak olan lise mezunları, aynı zamanda kendilerini eksik gördükleri diğer derslere de kayıt yaptırarak bu eksikliklerini öğretmenlerin rehberliğinde giderebilecek. Kurslarımız sayısal, eşit ağırlık ve sözel alanlarında açılacaktır. Kurslara başvurmak isteyen lise mezunları 19-23 Eylül'de Halk Eğitim Merkezi ve Akşam Sanat Okulumuza başvurmaları gerekiyor. Kurslarımız 30 Eylül'de başlayıp 7 Haziran'a kadar devam edecektir."

Taşkıran, Kurtalan, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.09.2019 03:10 Kaynak: AA
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