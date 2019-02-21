Son Dakika Haberleri: Kurtalan'da Üniversite Güvenlik Toplantısı Yapıldı

Kurtalan'da Üniversite Güvenlik Toplantısı Yapıldı

1 saat önce

Siirt'in Kurtalan ilçesinde, üniversite güvenlik toplantısı gerçekleştirildi.

Kurtalan'da Üniversite Güvenlik Toplantısı Yapıldı, System.String[]
Siirt'in Kurtalan ilçesinde, üniversite güvenlik toplantısı gerçekleştirildi.

Siirt Üniversitesi Kurtalan Meslek Yüksekokulu'nda Kaymakam İhsan Emre Aydın başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya, Kurtalan Belediye Başkanı Nevzat Karaatay, İlçe Jandarma Komutanı Sancar Aydın, İlçe Emniyet Müdürü Halil Doğanay, Kurtalan Meslek Yüksekokulu Müdürü Dr. Hüseyin Arslan, müdür yardımcıları Abdülkadir Uyrun ve Oğuzhan Çam, okul sekreteri Mehmet Aydın Beştaş ve Kurtalan KYK Yurt Müdürü Fırat Akkoyun katıldı.

Kurtalan'da eğitim alan öğrencilerin içinde bulunduğu eğitim-öğretim yılını huzur ve güven ortamı içerisinde geçirmelerini sağlamak amacıyla alınan genel tedbirleri gözden geçirmek üzere düzenlenen üniversite güvenlik toplantısının devamı mahiyetindeki toplantıda, önceki toplantıda ele alınan konular, yapılan sunumlar eşliğinde değerlendirildi. - SİİRT

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.02.2019 12:38 Kaynak: İHA

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