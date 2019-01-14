Son Dakika Haberleri: Kurtalan'da "Uyuşturucu ile Mücadele" Toplantısı

Kurtalan'da "Uyuşturucu ile Mücadele" Toplantısı

1 saat önce

Siirt'in Kurtalan ilçesinde İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından, "madde bağımlılığı ve uyuşturucu ile mücadele" toplantısı düzenlendi.

Kurtalan'da
Siirt'in Kurtalan ilçesinde İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından, "madde bağımlılığı ve uyuşturucu ile mücadele" toplantısı düzenlendi.

Kurtalan Öğretmenevinde gerçekleştirilen toplantıda okul müdürlerine uyuşturucu ile mücadelede alınacak tedbirler ile ilgili bilgilendirme yapıldı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince de toplantıda slayt gösterimi yapıldı, madde bağımlılığı ve uyuşturucunun zararları konularında kapsamlı bilgi verildi.

Toplantıya İlçe Milli Eğitim Müdürü Faysal Polat, okul müdürleri ve öğretmenler katıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.01.2019 11:07 Kaynak: AA

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