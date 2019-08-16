Son Dakika Haberleri: Kurtalan'da uyuşturucu operasyonu
Son Dakika Güncel Haber

Kurtalan'da uyuşturucu operasyonu

1 saat önce

Siirt'in Kurtalan ilçesinde 250 gram esrar ele geçirildi.

Kurtalan'da uyuşturucu operasyonu, System.String[]
Siirt'in Kurtalan ilçesinde 250 gram esrar ele geçirildi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Kısım Amirliği ekiplerince düzenlenen operasyonda 4 paket halinde satışa hazır 250 gram esrar ele geçirildi.
Gözaltına alınan R.C ve H.S'nin emniyetteki sorgusu sürüyor.
Kurtalan, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.08.2019 12:55 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



HDP Muş İl Başkanı Ferhat Çakı PKK/KCK operasyonunda tutuklandı
Çocuklara torbacılık yaptırıyorlar Aydos Ormanı'nda kan donduran cinayet! İşitme engelli genç, boğazı kesilerek öldürüldü Tramvay yolunda giden polis minibüsü ile otomobilin çarpışma anı kamerada

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.8.2019 14:21:10. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kurtalan'da uyuşturucu operasyonu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]