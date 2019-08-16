Kurtalan'da uyuşturucu operasyonu
1 saat önce
Siirt'in Kurtalan ilçesinde 250 gram esrar ele geçirildi.
Siirt Haber Yayın Tarihi: 16.08.2019 12:55 Kaynak: AA
'in Kurtalan
ilçesinde 250 gram esrar ele geçirildi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Kısım Amirliği ekiplerince düzenlenen operasyonda 4 paket halinde satışa hazır 250 gram esrar ele geçirildi.
Gözaltına alınan R.C ve H.S'nin emniyetteki sorgusu sürüyor.
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