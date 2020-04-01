Kurtalan'da uyuşturucu operasyonu - Son Dakika

Kurtalan'da uyuşturucu operasyonu
7 saat önce
Siirt'in Kurtalan ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 100 uyuşturucu hap ele geçirildi.
Siirt'in Kurtalan ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 100 uyuşturucu hap ele geçirildi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Batman'da uyuşturucuyu temin eden bir şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.
Şüpheliyi takibe alan ekipler, Kurtalan ilçesi Yunuslar mezrası girişinde yakaladığı şahıs üzerinde yaptığı aramada 100 uyuşturucu hap ele geçirdi.
Şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.
Haber Yayın Tarihi: 01.04.2020 01:42 Kaynak: AA
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