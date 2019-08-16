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Kurtalan'da uyuşturucu operasyonu - SİİRT

1 saat önce

Siirt'in Kurtalan ilçesinde 250 gram esrar ele geçirildi.

Siirt'in Kurtalan ilçesinde 250 gram esrar ele geçirildi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Kısım Amirliği ekiplerince düzenlenen operasyonda 4 paket halinde satışa hazır 250 gram esrar ele geçirildi.
Gözaltına alınan R.C ve H.S'nin emniyetteki sorgusu sürüyor.
Kurtalan, Siirt, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.08.2019 02:24 Kaynak: AA
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