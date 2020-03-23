Kurtalan'da Vefa Sosyal Destek Grubu görev başında - Son Dakika

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Kurtalan'da Vefa Sosyal Destek Grubu görev başında
6 saat önce
Siirt'in Kurtalan İlçe Kaymakamlığı öncülüğünde kurulan Vefa Sosyal Destek Grubu çalışmalarına başladı.
Siirt'in Kurtalan İlçe Kaymakamlığı öncülüğünde kurulan Vefa Sosyal Destek Grubu çalışmalarına başladı.
İçişleri Bakanlığı tarafından gönderilen genelge kapsamında Kurtalan Kaymakamlığı öncülüğünde oluşturulan Vefa Sosyal Destek Grubu çalışmalarına başladı. İl merkezi ve ilçelerde ikamet eden ve korona virüsü tedbirleri kapsamında dışarı çıkmaları kısıtlanan 65 yaş üstü ve kronik hastalığı olan vatandaşlar ziyaret edilerek, ihtiyaçları karşılandı. - SİİRT
Haber Yayın Tarihi: 23.03.2020 04:56 Kaynak: İHA
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