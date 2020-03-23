Kurtalan'da Vefa Sosyal Destek Grubu görev başında - Son Dakika

Siirt'in Kurtalan İlçe Kaymakamlığı öncülüğünde kurulan Vefa Sosyal Destek Grubu çalışmalarına başladı.



İçişleri Bakanlığı tarafından gönderilen genelge kapsamında Kurtalan Kaymakamlığı öncülüğünde oluşturulan Vefa Sosyal Destek Grubu çalışmalarına başladı. İl merkezi ve ilçelerde ikamet eden ve korona virüsü tedbirleri kapsamında dışarı çıkmaları kısıtlanan 65 yaş üstü ve kronik hastalığı olan vatandaşlar ziyaret edilerek, ihtiyaçları karşılandı. - SİİRT