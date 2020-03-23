Kurtalan'da

Kurtalan Kaymakamlığı koordinasyonunda oluşturulan "Vefa Sosyal Destek Grubu" yaşlı vatandaşları yalnız bırakmayarak temel ihtiyaçlarını karşılıyor.

Kurtalan Kaymakamı İhsan Emre Aydın ve eşi Cansu Aydın tarafından vatandaşlar evlerinde ziyaret edilerek gıda paketleri teslim edildi.

Kaymakam Aydın, ilçedeki yardıma muhtaç 65 yaş ve üstü vatandaşların ihtiyaçlarının giderildiğini ayrıca 112, 155, 156 ve 153 destek hatlarını arayarak yardım talebinde bulunan vatandaşların da ihtiyaçlarının giderilmeye devam edeceğini bildirdi.