Kurtalan'daki otomobilin devrilmesi - 2 ölü, 3 yaralı
1 saat önce
Siirt'in Kurtalan ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu iki kişi öldü, 3 kişi yaralandı.
Haber Yayın Tarihi: 05.10.2019 11:50 Kaynak: AA
Siirt'in Kurtalan ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu iki kişi öldü, 3 kişi yaralandı.
Mehmet Salih Yüksel'in kullandığı 21 AR 493 plakalı otomobil, Kurtalan- Batman kara yolunun Mağrip köyü mevkisinde devrildi.
Yaralanan sürücü, araçtaki Tuba Ergün, Sefurete Yüksel ile Sahiye ve Muhammet Ubeyit Koşar, 112 Acil Servis ekiplerince Kurtalan Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Yaralılardan Tuba Ergün ile annesi Sefurete Yüksel müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
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