Kurtalan Ekspres Barış Manço için söyledi - Son Dakika

Büyükçekmece Belediyesi unutulmaz şarkıları ile hafızalarda yer edinen Barış Manço'nun kurduğu Anadolu rock grubu Kurtalan Ekspres'i ağırladı.



'Barış Manço'yu Anma Etkinliği'nde Büyükçekmece Atatürk Kültür Merkezi'nde sahne alan Kurtalan Ekspres rock müzik grubu performanslarıyla Büyükçekmece'yi salladı. Salonu tıka basa dolduran Kurtalan Ekspres hayranları Anadolu müziğin sevilen şarkılarını hep bir ağızdan söyledi.



"Müthiş bir sahne performansına tanıklık ettik"



Kurtalan Ekspres müzik grubunun performansına hayran kaldığını belirten Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün, "Büyükçekmece'de müthiş bir sahne performansına tanıklık ettik. 7'den 70'e herkesin şarkılarını severek söylediği Anadolu rock müzik grubu Kurtalan Ekspres'i ilçemizde ağırlamaktan ötürü mutluluk duydum. Usta sanatçı Barış Manço arkasından muhteşem bir müzik grubu bıraktı. Barış Manço'yu anma günü etkinliğimizde usta sanatçının kurduğu müzik grubunu dinleyerek keyifli bir konser akşamı yaşadık. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.



Usta sanatçı Barış Manço'yu rahmet ve minnetle andığını belirten Başkan Akgün, konsere katılan Barış Manço'nun eşi Lale Manço'ya ve çocukları Doğukan ve Batı Manço'ya teşekkür etti. - İSTANBUL