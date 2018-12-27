Son Dakika Haberleri: Kurtalan Ekspres'ten Barış Manço Anısına Konser

Kurtalan Ekspres'ten Barış Manço Anısına Konser

50 dakika önce

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Türk Sanat Müziği Korosu ve Kurtalan Ekspres merhum sanatçı Barış Manço anısına konser verdi.

Kurtalan Ekspres'ten Barış Manço Anısına Konser, System.String[]
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Türk Sanat Müziği Korosu ve Kurtalan Ekspres merhum sanatçı Barış Manço anısına konser verdi.

Kurtalan Ekspres Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi'nde Barış Manço anısına konser verdi. Atatürk Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen konsere müzikseverler büyük ilgi gösterdi. Barış Manço'nun eşi Lale Manço geceye onur konuğu olarak katıldı. Manço, her sene eşinin sevenleriyle buluşmaktan dolayı mutlu olduğunu dile getirerek, "Barış Manço'ya yüreklerini açan tüm sevenlerine teşekkür ediyorum" dedi.

Gecede, Barış Manço'nun 1972 yılında kurucuları arasında yer aldığı rock müzik grubu Kurtalan Ekspres ile Üniversite Türk Sanat Müziği Korosu birlikte sahne alarak Barış Manço'nun eserlerini seslendirdi.

Kurtalan Ekspres bas gitaristi Ahmet Güvenç, bestesini yaptığı "Gülpembe" şarkısının her insanda bir anı bıraktığını söyledi. Konser sonunda Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Çiçek, Lale Manço, Kurtalan Ekspres ve koro üyelerine plaket takdim etti. - MUĞLA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 01:07 Kaynak: İHA

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Kurtalan, Barış Manço, Güncel
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