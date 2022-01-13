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Kurtalan Ekspresi'nde yolcunun valizinde 10 kilo esrar ele geçirildi - Son Dakika

Kurtalan Ekspresi'nde yolcunun valizinde 10 kilo esrar ele geçirildi

13.01.2022 12:49
Kurtalan Ekspresi'nde yolcunun valizinde 10 kilo esrar ele geçirildi

MALATYA'da, Kurtalan Ekspresi'nde yolculuk yapan kişinin valizinde 10 kilo esrar ele geçirildi.

MALATYA'da, Kurtalan Ekspresi'nde yolculuk yapan kişinin valizinde 10 kilo esrar ele geçirildi. Yolcu gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Siirt- Ankara seferini yapan Kurtalan Ekspresi'nde seyahat eden yolcunun uyuşturucu taşıdığı ihbarı üzerine Battalgazi İstasyonu'nda operasyon düzenledi. Trende yapılan aramada bir yolcunun valizinde 5 paket halinde 10 kilo esrar ele geçirildi. Uyuşturucuya el koyan ekipler, ismi açıklanmayan şüpheliyi gözaltına aldı.


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Kurtalan, Esrar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Kurtalan Ekspresi'nde yolcunun valizinde 10 kilo esrar ele geçirildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kurtalan Ekspresi'nde yolcunun valizinde 10 kilo esrar ele geçirildi - Son Dakika
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