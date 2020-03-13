Kurtalan Kaymakamı Aydın, çalışmaları inceledi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kurtalan Kaymakamı Aydın, çalışmaları inceledi - Son Dakika

Kurtalan Kaymakamı Aydın, çalışmaları inceledi

6 saat önce

Kurtalan Kaymakamı İhsan Emre Aydın, köy yollarındaki menfez yapım çalışmalarını yerinde inceledi.

Kurtalan Kaymakamı Aydın, çalışmaları inceledi, System.String[]

Kurtalan Kaymakamı İhsan Emre Aydın, köy yollarındaki menfez yapım çalışmalarını yerinde inceledi.

Kaymakam Aydın, Tütün köyü Yapılar mezrası, Saipbeyli köyü Göztepe mezrası ve Güzeldere köyü Demirbaş mezrası yollarındaki menfez yapım çalışmalarını yerinde inceleyerek yüklenici firma yetkililerinden ve görevli personellerden bilgi aldı.

Aydın, yapılan menfezler sayesinde etkili yağışlar nedeniyle yıllardır bu yollarda meydana gelen bozulmalar sunucunda ulaşımda yaşanan aksamaların önüne geçmeyi ve bu yolları kullanan vatandaşların daha güvenli yolculuk yapmalarını amaçladıklarını belirtti.

Emre Aydın, Kurtalan, Aydın, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.03.2020 02:26 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Vatandaşlar, iç karartan sigara paketlerine karşı çareyi renkli kılıf kullanmakta buldu
Son Dakika: İtalya'da yeni tip koronavirüsten ölenlerin sayısı 1266'ya yükseldi Brezilya Devlet Başkanı Bolsonaro, koronavirüs test sonucunun pozitif çıktığı haberlerini yalanladı Hamile, emziren, engelli ve 60 yaş üstü kamu çalışanlarına 12 gün idari izin verildi

Son Dakika Haberleri
21:08 Otomobille çarpışan motosikletteki anne ve baba öldü, iki çocuk yaralandı
21:07 Kayseri'de umreden dönen 19 kişi gözlem altında
21:06 YAVUZ SULTAN SELİM KÖPRÜSÜ SİSTE KAYBOLDU
21:06 Bursa Adliyesi koronavirüs tedbirleri kapsamında dezenfekte edildi
21:05 Bağcılar'da silahlı çatışma

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.03.2020 21:11:52. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Kurtalan Kaymakamı Aydın, çalışmaları inceledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]