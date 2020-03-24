Kurtalan Kaymakamı Aydın da

Siirt'te "Vefa Sosyal Destek Grubu" çalışmaları kapsamında Kurtalan Kaymakamı İhsan Emre Aydın ve İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Sancar Aydın ziyaret ettiği yaşlı kadının ihtiyaçlarını giderdi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Siirt Valiliği ve ilçe kaymakamlıkları bünyesinde kurulan "Vefa Sosyal Destek Grupları", il genelinde 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı olanların ihtiyaçlarını karşılamaya devam ediyor.



Kurtalan ilçesine bağlı Uluköy'de yaşayan 65 yaş ve üstü vatandaşların ihtiyaçlarının karşılanması çalışmalarına Kaymakam Aydın ve eşi Cansu Aydın ile İlçe Jandarma Komutanı Sancar Aydın da katıldı.

Aydın ve beraberindekiler, ziyaret ettiği yaşlı bir kadına gıda desteği sağladı.

Öte yandan ilçedeki emeklilerin maaşları da ilgili banka personeli tarafından İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin gözetiminde teslim edildi.