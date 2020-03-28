Son Dakika › Güncel › Kurtalan Kaymakamı Aydın'dan vatandaşlara 'sosyal mesafe' uyarısı - Son Dakika
Kurtalan Kaymakamı Aydın'dan vatandaşlara "sosyal mesafe" uyarısı
6 saat önce
Kurtalan Kaymakamı İhsan Emre Aydın, vatandaşlara "sosyal mesafe" uyarısında bulundu.
Kurtalan Kaymakamı İhsan Emre Aydın, vatandaşlara "sosyal mesafe" uyarısında bulundu.
Kurtalan Kaymakamı İhsan Emre Aydın, ilçe merkezinde alınan koronavirüs (Covid-14) tedbirlerini inceledi.
Siirt yolu üzerinde bulunan esnafı ziyaret eden Aydın, vatandaşların gruplar halinde bulunmamaları, salgın hastalık nedeniyle sosyal mesafe kuralına uymaları gerektiğini söyledi.
65 yaş ve üstü vatandaşların sokağa çıkmalarının yasak olduğunu hatırlatan Aydın, bu yaş grubu dışında kalan vatandaşların da zorunlu olmadıkça dışarı çıkmamaları gerektiğini belirtti.
Haber Yayın Tarihi: 28.03.2020 03:24 Kaynak: AA
Son Dakika Koronavirüs nedeniyle sokağa çıkma yasağının uygulandığı Hindistan'da 1990'dan bu yana gözükmeyen Misk kedisi ortaya çıktı Bilim Kurulu üyesi Prof. Ceyhan, "Gevşemeyin" dedi ve uyardı: Pandemi üç yolla bitebilir Maske kullananlara önemli uyarı..."Yere atmayın" Son Dakika: İçişleri Bakanlığı'ndan yeni genelge: Hava yolu yolcuları "Seyahat İzin Belgesi" olmadan seyahat edemeyecek