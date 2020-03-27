Kurtalan Kaymakamı Aydın, Gökçebağ beldesinde incelemelerde bulundu - Son Dakika

İçişleri Bakanlığınca Gökçebağ Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirilen Kurtalan Kaymakamı İhsan Emre Aydın, beldede incelemelerde bulundu.

Merkeze bağlı Gökçebağ beldesinde incelemelerde bulunan Aydın, beldede yürütülen çalışmalara ilişkin bilgi aldı.

Vatandaşları ziyaret ederek sorun ve taleplerini dinleyen Aydın, vatandaşların da desteğiyle yapacakları çalışmalarla beldenin çehresini değiştireceklerini belirtti.