Kurtalan Kaymakamı Aydın koronovirüs tedbirlerini inceledi - Son Dakika

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Kurtalan Kaymakamı Aydın koronovirüs tedbirlerini inceledi
15 dakika önce
Gökçebağ Belde Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirilen Kurtalan Kaymakamı İhsan Emre Aydın, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yönelik alınan tedbirleri inceledi.
Gökçebağ Belde Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirilen Kurtalan Kaymakamı İhsan Emre Aydın, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yönelik alınan tedbirleri inceledi.
Merkeze bağlı Gökçebağ beldesinde yürütülen çalışmaları denetleyen Aydın, görüştüğü vatandaşlardan zorunlu olmadıkça dışarıya çıkmamaları ve sosyal mesafe kuralına dikkat etmeleri uyarısında bulundu.
Aydın, 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı bulunanlarını karşılmayacaklarını da kaydetti.
Haber Yayın Tarihi: 30.03.2020 01:58 Kaynak: AA
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