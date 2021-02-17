Kurtalan Kaymakamı Aydın, Kovid-19 aşısı oldu - Son Dakika

İlçede aşılama çalışmalarının sorunsuz devam ettiğini, aşı sırası gelen vatandaşlara aşı olmaları çağırısında bulunan Aydın, "Tüm sağlık çalışanlarımıza fedakarca çalışmalarından dolayı teşekkür ediyorum, görevlerinde kolaylıklar diliyorum. Bu vesileyle aşı sırası gelen bütün vatandaşlarımızı aşı olmaya davet ediyorum." dedi.

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