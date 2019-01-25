Kurtalan Kaymakamı Aydın Muhtarlarla Bir Araya Geldi

Kurtalan
Kaymakamı İhsan Emre Aydın
, düzenlenen bir toplantıda muhtarlarla bir araya geldi. Kaymakamlık
toplantı salonunda gerçekleştirilen toplantıya Kurtalan Belediye Başkanı Nevzat Karaatay
, İlçe Jandarma
Komutanı Sancar Aydın, İlçe Emniyet Müdürü Halil Doğanay, İlçe Sağlık Müdürü Mehmet Sürücü ve muhtarlar katıldı.
Aydın, yaptığı konuşmada muhtarların sağlık, eğitim, altyapı ve içme suyu gibi ihtiyaçların tespitinde önemli rol oynadığını belirtti.
Muhtarları tek tek dinleyerek, sorun, görüş ve önerilerini öğrenen Aydın, iletilen sorunların çözümü konusunda kurum amirlerine talimat verdi.