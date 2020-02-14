Kurtalan Kaymakamı Aydın, yol açma çalışmalarını inceledi - Son Dakika

Kurtalan Kaymakamı İhsan Emre Aydın, yoğun kar yağışı nedeniyle kapanan köy yollarında incelemelerde bulundu.



Kurtalan Kaymakamı Aydın, yoğun kar yağışı nedeniyle kapanan Saipbeyli, Ballıkaya, Kayabağlar, Gözpınar ve Beykent'te köy yollarında devam eden kar temizleme ve yol açma faaliyetlerini yerinde inceledi.

Aydın, yoğun kar yağışı nedeniyle kapanan yollarının ulaşıma açılması ve vatandaşların yollarda mahsur kalmaması için Özel İdare ekiplerinin ve araçların bir an önce ihtiyaç duyulan yerlere yönlendirilmesi yönünde talimatlar verdi.



Kar temizleme ve yol açma çalışmalarının aralıksız devam ettiğini kaydeden Aydın, akşam ve gece gizli buzlanma olabileceğinden dolayı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerektiğini belirtti.

Aydın, "Trafiğe çıkacak vatandaşlarımız kış şartlarının gerektirdiği tedbirleri almaları büyük önem arz ediyor. Emniyet ile jandarma ekiplerinin bu konudaki denetimlerini arttırdı." dedi.