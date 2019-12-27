Kurtalan Kızılay Şubesinden gıda ve giyim yardımı - Son Dakika
Son Dakika Yaşam Kurtalan Kızılay Şubesinden gıda ve giyim yardımı - Son Dakika

Kurtalan Kızılay Şubesinden gıda ve giyim yardımı

6 saat önce

Türk Kızılayı Kurtalan Şubesi tarafından maddi durumu iyi olmayan ailelere kavurma ve elbise yardımı yapıldı.

Kurtalan Kızılay Şubesinden gıda ve giyim yardımı, System.String[]

Türk Kızılayı Kurtalan Şubesi tarafından maddi durumu iyi olmayan ailelere kavurma ve elbise yardımı yapıldı.


Kızılay Kurtalan Şubesi, ilçedeki ihtiyaç sahibi aileleri tespit ettikten sonra ihtiyaçlarını öğrenip yardımda bulundu. Kızılay Kurtalan Şube Başkanı Tacettin Lale, kavurma ve giyim yardımını ihtiyaç sahibi ailelere teslim etti. Lale, Türk Kızılayının misyonuna uygun olarak fakirlerin sofralarına yardım elini uzatmaya devam ettiğini belirtti. İlçedeki ihtiyaç sahibi ailelere kavurma ile giyim malzemesi dağıttıklarını ifade eden Lale, "Genel merkezimiz tarafından gönderilen kavurmalar ve elbiseleri, ihtiyaç sahibi ailelere kendi ellerimiz ile hanelere ulaştırdık. Kızılay olarak yardıma muhtaç ailelere elimizi uzatma gayreti ve çabası gösteriyoruz. İhtiyaç sahipleriyle bütünleşmeyi benimsiyoruz. Türk Kızılayının misyonuna uygun olarak ilçede nerede bir ihtiyaç sahibi varsa onların sofralarına yardım elimizi uzatmak istiyoruz" dedi. - SİİRT

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Haber Yayın Tarihi: 27.12.2019 03:39 Kaynak: İHA
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