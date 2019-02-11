Son Dakika Haberleri: Kurtalan Kültür Spor Takımına Moral Yemeği

Kurtalan Kültür Spor Takımına Moral Yemeği

2 gün önce

Kurtalan Kaymakamı İhsan Emre Aydın, Siirt Amatör Ligde mücadele eden Kurtalan Kültür Spor takımına moral yemeği verdi.

Kurtalan Kültür Spor Takımına Moral Yemeği, System.String[]
Kurtalan Kaymakamı İhsan Emre Aydın, Siirt Amatör Ligde mücadele eden Kurtalan Kültür Spor takımına moral yemeği verdi.

Bir restoranda verilen yemek programına Kaymakam Aydın'ın yanı sıra Kurtalan Belediye Başkanı Nevzat Karaatay, Cumhuriyet savcıları Gürol Yıldız, Emre Çavdar, İlçe Jandarma Komutanı Sancar Aydın, İlçe Emniyet Müdürü Halil Doğanay ile kurum temsilcileri katıldı.

Aydın yaptığı konuşmada, Kurtalan Kültür Spor'un ligde lider durumda bulunduğunu belirterek, Kaymakamlık olarak gerekli desteği verdiklerini söyledi.

Takıma desteklerinin süreceğini ifade eden Aydın, yönetim, teknik ekip ve oyuncuları başarılarından dolayı tebrik etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.02.2019 11:52 Kaynak: AA

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