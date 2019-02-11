Kurtalan
Kaymakamı İhsan Emre Aydın
, Siirt
Amatör Ligde mücadele eden Kurtalan Kültür Spor takımına moral yemeği verdi.
Bir restoranda verilen yemek programına Kaymakam Aydın'ın yanı sıra Kurtalan Belediye Başkanı Nevzat Karaatay
, Cumhuriyet savcıları Gürol Yıldız, Emre Çavdar
, İlçe Jandarma
Komutanı Sancar Aydın, İlçe Emniyet Müdürü Halil Doğanay ile kurum temsilcileri katıldı.
Aydın yaptığı konuşmada, Kurtalan Kültür Spor'un ligde lider durumda bulunduğunu belirterek, Kaymakamlık
olarak gerekli desteği verdiklerini söyledi.
Takıma desteklerinin süreceğini ifade eden Aydın, yönetim, teknik ekip ve oyuncuları başarılarından dolayı tebrik etti.