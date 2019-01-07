Son Dakika Haberleri: Kurtalan Kültürspor Kayıpsız Yoluna Devam Ediyor

Kurtalan Kültürspor Kayıpsız Yoluna Devam Ediyor

1 saat önce

Siirt'in Kurtalan ilçesinde bulunan Kültürspor, ligde çıktığı 7 karşılaşmadan hepsini kazanarak puan kaybetmeyen tek takım oldu.

Kurtalan Kültürspor Kayıpsız Yoluna Devam Ediyor, System.String[]
Siirt'in Kurtalan ilçesinde bulunan Kültürspor, ligde çıktığı 7 karşılaşmadan hepsini kazanarak puan kaybetmeyen tek takım oldu.

2018-2019 Siirt 1. Amatör gruplarında tek puan kaybı yaşamayan takım Kurtalan Kültürspor oldu. Siirt 1. Amatör grubunun lideri Kurtalan Kültürspor ligin 7. haftasında deplasmanda konuk olduğu Pervarispor'u 3-1 yenerek 3 puanı hanesine yazdırdı. Kültürspor aldığı 3 puan ile yoluna kayıpsız devam ederken Siirt liglerinde puan kaybetmeyen tek takım olma unvanını kazandı. Oynadığı 7 karşılaşmadan da galibiyet ile ayrılan Kırmızı Beyazlı takım topladığı 21 puan ile ligin zirvesinde bulunuyor. - SİİRT

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 04:18 Kaynak: İHA

Siirt, Kurtalan, Spor
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