Kurtalan, modern sanayi sitesine kavuşuyor - Son Dakika

Kurtalan, modern sanayi sitesine kavuşuyor

Siirt'in Kurtalan İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili İhsan Emre Aydın, ilçede yapılması planlanan sanayi sitesi ile ilgili esnafın görüşünü aldı.

Siirt'in Kurtalan İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili İhsan Emre Aydın, ilçede yapılması planlanan sanayi sitesi ile ilgili esnafın görüşünü aldı.

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Kaymakam Aydın, Kurtalan ilçe merkezinde görüntü ve gürültü kirliliğine neden olan merdiven altlarında hizmet veren iş yerlerinin daha modern bir ortamda hizmetine devam etmesi için esnafla bir araya geldi. Esnafa sanayi sitesi ile ilgili bilgi veren Kaymakam Aydın, "Kurtalan ilçemizi daha yaşanabilir hale getirmek için çalışıyoruz. İlçede kötü görüntüler var, trafiği sıkıştırıyorlar. Bunları şehir dışındaki sitelere taşımayı düşünüyoruz. Şehrimizi yaşanabilir hale getirmek için çalışıyoruz. İş yerlerinin tamamlanmasıyla zanaatkarlar mahalle ve sokak aralarında, kötü şartlarda çalışmaktan kurtularak, yeni yerlerinde çok daha temiz, modern ve sağlıklı koşullarda, kendilerine yakışır ortamda çalışmalarını sürdürecekler" dedi.


Kaymakam Aydın daha sonra esnafın konu ile ilgili talep ve o"nerilerini dinledi. - SİİRT

Kurtalan, Siirt, Aydın, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.07.2020 15:27 Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Kurtalan, modern sanayi sitesine kavuşuyor - Son Dakika Ekonomi

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