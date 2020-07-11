Kurtalan'ta bir mezra karantinaya alındı - Son Dakika

Kurtalan ilçesinde bir mezra, yeni tip koronavirüs (COVID-19) tedbirleri kapsamında karantina altına alındı.



Kurtalan Kaymakamlığından yapılan açıklamada, Kılıçlı Köyü Gültepe mezrasında 4 vatandaşın koronavirüs testinin pozitif çıktığı belirtilerek, şöyle denildi:

"Bu kişilerle temaslı olduğu değerlendirilen başka kişilerin olmasından dolayı, mezrada koronavirüs salgınından vatandaşları koruma ve salgının yayılmasını önlemek amacıyla İlçe Hıfzıssıhha Kurulunun kararıyla 14 gün süresince karantina altına alınmıştır." ifadesi kullanıldı.