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Kurtarabildikleri eşyaları sırtlayarak ekmek teknelerini terk ettiler - Son Dakika

Kurtarabildikleri eşyaları sırtlayarak ekmek teknelerini terk ettiler

21.08.2021 10:42

Kurtarabildikleri eşyaları sırtlayarak ekmek teknelerini terk ettiler Onlarca kişinin ekmek yediği sanayi sitesi yıkılıyor Selden etkilenen Abana Küçük Sanayi Sitesi'nde yıkım devam ediyor Sitede esnaflık yapan Abdullah Eren: "Seli görünce aklım gitti, inanamadım" Sel felaketinin...

Kurtarabildikleri eşyaları sırtlayarak ekmek teknelerini terk ettiler

Onlarca kişinin ekmek yediği sanayi sitesi yıkılıyor

Selden etkilenen Abana Küçük Sanayi Sitesi'nde yıkım devam ediyor

Sitede esnaflık yapan Abdullah Eren: "Seli görünce aklım gitti, inanamadım"

KASTAMONU - Sel felaketinin yaşandığı Kastamonu'nun Abana ilçesinde bulunan ve onlarca kişinin ekmek kapısı olan Küçük Sanayi Sitesi'nin yıkımı gerçekleştiriliyor. Sanayi esnafı ise, kurtarabildikleri eşyaları alarak iş yerlerini terk ediyor.

Kastamonu'da 11 Ağustos'ta etkili olan şiddetli yağmur sonrasında meydana gelen sel Abana, Azdavay, Çatalzeytin, Pınarbaşı, Bozkurt, Cide, İnebolu ve Küre ilçelerinde büyük yıkıma sebep oldu. Ezine Çayı'nın taşması sonucu yaşanan sel felaketinde çay üzerinde kurulu olan Abana Küçük Sanayi Sitesi'ndeki işyerleri de zarar görerek kullanılamaz hale geldi. Sanayi sitesinde yıkım kararı alınmasının ardından iş yerlerine gelen esnaflar, kucaklarına ve sırtlarına yükleyerek kurtarabildikleri malzemelerini alarak ekmek teknelerini terk etti. Daha sonra ise iş makinalarıyla sanayi sitesinin yıkım çalışmalarına başlandı.

"Sadece benim iş yerimden 15-20 kişi ekmek yiyordu"

Abana Küçük Sanayi Sitesinde esnaflık yapan Abdullah Eren, karavan ve VIP aracı yaptığını belirterek, "Çok kötü durumdayız. Hiçbir şeyi kurtaramadık. Bizlere düzelteceklerini söylediler. İnşallah hep beraber ayağa kalkacağımızı söylediler. İnşallah öyle olur. Şu anda ekipler burada çalışıyor. Burada yıkımına başladılar bizde ne kurtarabilirsek diye buradan kurtarmanın yolundayız. Sadece benim işyerimden nereden bakarsanız 15-20 kişi ekmek yiyordu. Buradan İstanbul'a, Sinop'a, İnebolu'ya gönderiyorduk. 38 tane burada işyeri var ama çalışan 25 tane esnaf arkadaşımız bulunuyor. Onlarda çeşitli işler yapıyordu. Mermercide vardı, tekstilde vardı. Otomotiv gurubu da vardı. Hepsinden vardı" dedi.

"Son anda sanayiden çıkıp selden kaçtım"

Kendisini selden çok zor kurtardığını anlatan Eren, "Seli görünce aklım gitti, inanamadım. Selin ilk geldiği anda ben kapıyı falan açık bırakmıştım. Fazla bir hasarım yok benim, biz kendimiz yıktık birazını. Çayın başına baktım, ileriye doğru yürüdüm. Baktığımızda çay, tomrukları, arabaları, önüne katmış geliyor. Ben son anda sanayiden çıkıp kaçtım. Köprüye kendimi attım zaten köprüde neredeyse yıkılacaktı. Köprüdeki o sesleri duymanız lazımdı. Ben selden çok zor kaçtım" diye konuştu.

Kurtarabildikleri eşyaları sırtlayarak ekmek teknelerini terk ettiler
Kurtarabildikleri eşyaları sırtlayarak ekmek teknelerini terk ettiler
Kurtarabildikleri eşyaları sırtlayarak ekmek teknelerini terk ettiler
Kurtarabildikleri eşyaları sırtlayarak ekmek teknelerini terk ettiler

Abdullah Eren, Çatalzeytin, Kastamonu, Sel, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Kurtarabildikleri eşyaları sırtlayarak ekmek teknelerini terk ettiler - Son Dakika


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