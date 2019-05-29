Kurtaran-2019'da, senaryo gereği arızalanan denizaltından kurtarma yapıldı

Akdeniz'in en büyük tatbikatı olan Kurtaran-2019 Davet Tatbikatının basına açık olan etabı, senaryo gereği arızalanan denizaltının yerinin tespit edilmesi ve personelin tahliye edilmesi ile sona erdi.

Akdeniz'in en büyük tatbikatı olan Kurtaran-2019 Davet Tatbikatının basına açık olan etabı, senaryo gereği arızalanan denizaltının yerinin tespit edilmesi ve personelin tahliye edilmesi ile sona erdi.



Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığı tarafından planlanan ve Kuzen Deniz Saha Komutanlığı yönetimi ve kontrolünde bu yıl üçüncüsü icra edilen Kurtaran-2019 Davet Tatbikatı, Aksaz açıklarında gerçekleştiriliyor. Tatbikata, Türk Deniz, Kara ve Hava Kuvvetleri, Sahil Güvenlik Komutanlığı unsurları ile birlikte 18 ülke ve bir uluslararası kuruluştan gözlemci personel katılıyor. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'ndan bir fırkateyn, üç deniz altı, bir denizaltı kurtarma gemisi, iki kurtarma/yedekleme gemisi, bir mayın avlama gemisi, bir karakol botu, bir helikopter, bir deniz karakol uçağı, bir paraşütle arama kurtarma timi, bir denizaltı tahliye ve kurtarma yardım timi katılıyor. Tatbikata ayrıca Kara Kuvvetleri Komutanlığı'ndan, bir helikopter, Hava Kuvvetleri Komutanlığı'ndan 1 C-130 uçağı ile Sahil Güvenlik Komutanlığı'ndan bir sahil güvenlik botu ABD Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'ndan bir P deniz karakol uçağı, Fransa'dan bir ve Kanada'dan iki dalgıç katılıyor.



Kurrana-2019 Davet Tatbikatına Amerika Birleşik Devletleri, Azerbaycan, Bangladeş, Brezilya, Bulgaristan, Cezayir, Fransa, Gürcistan, International Submarine Escape and Rescue Liason Office (ISMERLO) İtalya, Kanada, Katar, Kuveyt, Lübnan, Malezya, Pakistan, Portekiz, Romanya ve Yunanistan'dan toplam 35 gözlemci katılıyor.



Arızalanan denizaltı tespit edilip, personel tahliye edildi



Tatbikatın öğleden sonraki kısmında Denizaltı Arama Kurtarma safhası yapıldı. Senaryo gereği sonar cihazı ile arızalanan denizaltı tespit edildi. Tespit edilen denizaltına Atmosferik Dalış Sistemi (ADS) ile denizaltının ihtiyacı olan acil yaşam destek paketi, ilaç, yiyecek bulunan paketi personele ulaştırdı. Denizaltı kurtarma çanına ait tel, denizaltı kaportasına ADS sistemi ile denizaltına bağlandı. 67 metreye inen çan denizaltına bağlandı ve iki personel kurtarılarak yüzeye çıkarıldı. Kurtarma eğitiminden sonra, tatbikatın basına açık yapılan kısmı sona erdi. - MUĞLA

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

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