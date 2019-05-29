Son Dakika Haberleri: KURTARAN-2019 Davet Tatbikatı (2)
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KURTARAN-2019 Davet Tatbikatı (2)

47 dakika önce

Türk Deniz, Kara ve Hava Kuvvetleri, Sahil Güvenlik Komutanlığı unsurları ile 18 ülke ve bir uluslararası kuruluştan gözlemcinin katıldığı KURTARAN-2019 Davet Tatbikatı faaliyeti icra ediliyor.

Türk Deniz, Kara ve Hava Kuvvetleri, Sahil Güvenlik Komutanlığı unsurları ile 18 ülke ve bir uluslararası kuruluştan gözlemcinin katıldığı KURTARAN-2019 Davet Tatbikatı faaliyeti icra ediliyor.
Tatbikata, Türkiye'nin yanı sıra ABD, Azerbaycan, Bangladeş, Brezilya, Bulgaristan, Cezayir, Fransa, Gürcistan, İtalya, Kanada, Katar, Kuveyt, Lübnan, Malezya, Pakistan, Portekiz, Romanya, Yunanistan ve Uluslararası Denizaltı Kaçış ve Kurtarma İrtibat Bürosundan (ISMERLO) gözlemciler katılıyor.
Marmaris Aksaz açıklarında gerçekleşen tatbikatta senaryo gereği Paraşütle Arama Kurtarma (PAK) Timi uçaktan paraşütle atlayarak kazazedeleri sudan çıkardı. Kurtarma ekipleri kazazedeleri can sallarına alıp ilk yardım uyguladı.
Daha sonra kazazedeler ileri tetkik ve tedavileri için bölgeye gelen TCG Alemdar'a nakledildi.
"Yaralılara gemide müdahale edildi"
Tatbikat kapsamında bölgeye hava yoluyla intikal eden Denizaltı Tahliye ve Kurtarma Yardım Timi (DTKYT), TCG Alemdar üzerinde tıbbi triyaj ve tedavi alanları, hasta yoğun bakım ünitesi ile basınç odası alanlarını donattı.
Denizaltı Tahliye ve Kurtarma Yardım Timi, konuşlandığı yüzer unsurun sağlık imkan ve kabiliyetlerine entegre olarak radyolojik ve biyokimyasal tetkikler, hasar kontrol cerrahisi, ara yoğun bakım, basınç odası tedavisi ve hava yoluyla hasta nakli yapabiliyor.
Senaryo gereği gemiye getirilen kazazedeler tıbbi tasnifi yapılarak ilgili tedavi alanlarına yönlendirildi. Burada kurtarılanlara tıbbi müdahale, tetkik ve muayeneleri Denizaltı Tahliye ve Kurtarma Yardım Timi tarafından yapıldı.
Tıbbi alanlarda kazazedelere tıbbi müdahale, tetkik ve basınç odası tedavileri uygulandı.
Bir kazazede genel durumu kontrol altına alındıktan sonra tıbbi personel eşliğinde helikopterle bölgedeki tam teşekküllü bir hastaneye tahliye edildi. Tıbbi tatbikat tüm hedefleri gerçekleştirilerek başarıyla tamamlandı.
KURTARAN-2019 Davet Tatbikatı (2)
Haber Yayın Tarihi : 29.05.2019 02:34 Kaynak: AA
Sahil Güvenlik Komutanlığı, Deniz Kara, Güncel
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