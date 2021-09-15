Kurtaran 2021 Denizaltı Arama Kurtarma Tatbikatı başladı - Son Dakika

Deniz Kuvvetleri Komutanlığının ev sahipliğinde Aksaz Marmaris'te yapılan Dynamic Monarch/Kurtaran 2021 Denizaltı Arama Kurtarma Tatbikatı başladı.

MSB'nin Twitter adresinden yapılan açıklamada tatbikatın "Tatbikat Brifingi" ile başladığı belirtildi.

Tatbikata Türkiye, ABD ve İtalya Deniz Kuvvetleri katılırken, İspanya ise gözlemci ülke olarak yer alıyor.

24 Eylül'e kadar sürecek tatbikat, Alarm ve Arama Eğitimleri Safhası ile devam ediyor.