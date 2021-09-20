Kurtaran 2021 Denizaltı Arama Kurtarma Tatbikatı Marmaris'te sürüyor - Son Dakika

Kurtaran 2021 Denizaltı Arama Kurtarma Tatbikatı Marmaris'te sürüyor

Deniz Kuvvetleri Komutanlığının ev sahipliğinde Marmaris'te düzenlenen Dynamic Monarch/Kurtaran 2021 Denizaltı Arama Kurtarma Tatbikatı'nda, senaryo gereği denizaltında mahsur kalan kazazedeler başarılı şekilde kurtarılarak tıbbi müdahalede bulunuldu.

Deniz Kuvvetleri Komutanlığının ev sahipliğinde Marmaris'te düzenlenen Dynamic Monarch/Kurtaran 2021 Denizaltı Arama Kurtarma Tatbikatı'nda, senaryo gereği denizaltında mahsur kalan kazazedeler başarılı şekilde kurtarılarak tıbbi müdahalede bulunuldu. NATO Müttefik Denizaltı Komutanlığınca planlanan ve Marmaris Aksaz açıklarında gerçekleştirilen tatbikatta, senaryo gereği yüzeye çıkabilme kabiliyetini yitirmiş denizaltıdakilere yönelik kurtarma faaliyeti yapıldı. TCG Alemdar denizaltı kurtarma gemisinden Uzaktan Kumandalı Sualtı Aracı (ROV) ile 90 metre derinlikteki denizaltıya kurtarma çanı kılavuz teli indirildi. Ardından Deniz Kuvvetlerinin kurtarma çanı denizaltıya birleşerek personel tahliye edildi. Kazazedelere daha sonra kurtarma gemisine nakledilerek gerekli tıbbi müdahalede bulunuldu. Başarıyla gerçekleştirilen tatbikatı, Türk ve yabancı gazeteciler de takip etti. Tatbikata, Türkiye ve İtalya Deniz Kuvvetleri envanterindeki deniz gücü unsurları ile İspanya, Yunanistan, ABD ve Kanada'dan da askeri personel katılıyor. Dynamic Monarch/Kurtaran 2021 Denizaltı Arama Kurtarma Tatbikatı, 24 Eylül'de sona erecek.

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